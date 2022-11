Andor: Tony Gilroy annuncia tre nuovi registi per la seconda stagione!

Mentre la prima stagione sta per giungere alla sua conclusione (manca l'ultimo ciclo di tre episodi), la seconda stagione di Andor sta per inaugurare la sua produzione. Nelle ultime ore, infatti, il produttore esecutivo, nonché autore e showrunner della serie con Diego Luna protagonista, ha annunciato tre nuovi registi che si uniranno alla squadra.

In questa prima stagione di Andor, abbiamo visto alternarsi non solo vari sceneggiatori (come Dan Gilroy, Stephen Schiff, lo stesso Tony Gilroy e Bean Willimon) ma anche diversi nomi alla regia: Toby Haynes, Susanna White e Benjamin Caron. Per la seconda stagione, Tony Gilroy ha annunciato tre nuovi registi che forniranno quindi una diversa idea di messa in scena nello show e si divideranno i compiti per i nuovi episodi: Giving Ariel Kleiman (Yellowjackets), Janus Metz (La cena delle spie) e Alonso Ruizpalacios (Outer Range).

Come si diceva, il trio è stato assunto per occuparsi dei blocchi di episodi per il progetto della Lucasfilm, proprio come i registi della prima stagione. Kleiman assumerà un ruolo simile a quello di Toby Haynes, occupandosi di un arco di sei episodi divisi in due blocchi da tre. Haynes ha diretto i primi tre episodi della prima stagione, mentre gli altri blocchi di tre episodi sono stati diretti dal regista insieme a Susanna White e Ben Carson.

Andor ci ha regalato episodi settimanali carichi di ansia, in altre parole ha mantenuto la sua promessa di thriller di spionaggio ambientato nella galassia lontana lontana. Non abbiamo idea di chi, oltre ad Andor, Mon Mothma, Melshi e Saw (tutti presenti in Rogue One), sopravviverà alla seconda stagione, quindi prepariamoci a fare le nostre preghiere preventivamente per Cinta, Bix, Vel, Tay, Eedy e K2EMO.

Andor è il primo a offrire una timeline con tanto di anno preciso in cui la storia inizia. Nessun adattamento su schermo l’aveva fatto finora. L’intenzione originale, proprio a partire da quella data nel primo episodio, era realizzare ben cinque stagioni di Andor, una per ogni anno. Ma alla fine ne vedremo solo due, altra decisione inedita da parte del creatore Tony Gilroy: condensare piuttosto che diluire all’infinito.