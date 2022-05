Andor, Tony Gilroy anticipa:'Lo show cambierà il punto di vista sulla trilogia sequel'

La prossima serie dello Star Wars Universe, Andor, è ambientata cinque anni prima dello spin-off Rogue One, e lo showrunner Tony Gilroy ha svelato che la serie cambierà completamente il modo in cui i fan di Star Wars vedono la trilogia sequel del franchise. Ecco le parole dello showrunner sulla serie con Diego Luna.

"Ci sono alcuni eventi che accadono in questi cinque anni che sono importanti e devono essere presi in considerazione. Ci sono alcuni personaggi, si tratta di personaggi storici, che il pubblico composto dai fan sente davvero di aver conosciuto e compreso. In alcuni casi hanno ragione. E in alcuni casi quello che stiamo dicendo è 'Quello che sai, quello che ti è stato detto, quello che c'è su Wookieepedia, quello che vi siete raccontati... È davvero tutto sbagliato".



Gilroy ha proseguito:"Oppure è capovolto, o messo di lato, o in ogni caso l'opposto di ciò che pensavate fosse vero. Oppure è semplicemente molto più interessante di ciò che avevate pensato. O è una bugia e c'è una ragione per questo. Direi che ci sono delle sorprese in serbo". Se volete saperne di più ecco cosa aspettarsi da Andor.



La serie dello Star Wars Universe è interpretata da Diego Luna nel ruolo del protagonista Cassian Andor, che ha lavorato come spia ribelle e ha contribuito a consegnare la Morte Nera ottenuta dalla principessa Leia (Carrie Fisher) in Una nuova speranza.

Gilroy ha descritto la serie prequel Andor come uno 'spy-thriller' con un cast molto nutrito di star.



Scoprite quando uscirà Andor su Disney+.