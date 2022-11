Andor, Tony Gilroy sulla censura Disney: ''La scena del bordello è stata un test''

Con un convincente e strepitoso decimo episodio di Andor, la serie televisiva targata Disney+ è quasi giunta alla fine della sua prima stagione. Con soli 2 episodi rimanenti, il creatore Tony Gilroy ha svelato una curiosità su una particolare scena dello show.

Andor, quarta serie televisiva live action ambientata nell'universo di Star Wars e prequel del film spin-off Rogue One , è ambientata cinque anni prima le vicende raccontate nel film ed ha come protagonista la spia ribelle Cassian Andor (Diego Luna). Con una prima stagione che, fin qui, ha convinto sia critica che pubblico, le prime curiosità sulla sua realizzazione iniziano ad essere rivelate.

Uno dei più attivi nel raccontare il making of del progetto è senza dubbio Tony Gilroy che, dopo aver svelato un dettaglio interessante sugli easter egg presenti in Andor, ha aggiunto anche una confessione su una particolare scena da lui scritta. In una recente intervista con Variety lo showrunner ha spiegato le restrizioni della Disney che ha dovuto rispettare e come sia riuscito a sfidarne la stringente censura.

Gilroy rivela di aver scritto la scena iniziale del bordello come un modo per sondare il terreno e vedere quanto la Disney fosse seria nel permettergli di perseguire la sua visione dello show: "Ci sono cose che non possiamo fare - voglio dire, abbiamo standard e regole. Non possono esserci scene di sesso. C'è un livello di violenza che non possiamo avere. Ci sono limiti su ciò che possiamo fare", aggiungendo: "Ho scritto la scena del bordello per provocare, per metterli alla prova".

Che Andor sia stato pensato per un pubblico più maturo lo si era intuito da un certo tono che pervade l'intera produzione. La serie, infatti, 'opera' in una zona grigia all'interno della quale Cassian stesso prende determinate decisioni che altri personaggi ed eroi del franchise non prenderebbero.