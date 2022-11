Andor, Tony Gilroy: 'Per le easter egg abbiamo un reparto apposta che se ne occupa'

Come ogni show di Star Wars che si rispetti, anche Andor a ogni suo episodio delizia i fan con una serie di easter egg e piccole perle nascoste. Nel corso della serie, è stato trovato un escamotage organico alla narrazione in cui inserire più easter egg contemporaneamente, ovvero il negozio di antiquariato di Stellan Skarsgård, ovvero Luthen.

Ebbene, Tony Gilroy, autore e showrunner di Andor, ha rivelato che le easter egg nascoste nella galleria di antiquariato di Luthen Rael sono in realtà state introdotte dal reparto scenografi. Finora, gli spettatori più attenti hanno notato sullo sfondo del negozio di Luthen ologrammi Jedi e Sith e una maschera della Guardia del Tempio Jedi.

"Quando si tratta della storia dei miei ultimi cinque anni [per la serie], me ne occupo io direttamente. Conosco gli episodi canonici che riguardano la mia gente", ha dichiarato Gilroy a Variety. "Quando si tratta di navi, oggetti di scena o armi o a volte pianeti, se non li stiamo inventando da zero, sono profondamente coinvolto in tutto questo. Ma poi il reparto degli scenografi inserisce di nascosto tutte quelle schifezze nella galleria di Luthen - non ne avevo idea. Tipo: 'Oh mio Dio, quella cosa sullo sfondo!' e la gente va fuori di testa. Quello lo fa il reparto scenografi. Ci sono tante persone in gamba che lavorano allo show. C'è una profonda geekdom a Pinewood, credetemi".

Gilroy ha anche rivelato come riesce a gestire il complesso canone dell'universo di Star Wars. "Ho un sacco di risorse. Ho [il consulente per il canone di Star Wars] Pablo Hidalgo, che è come la Curia in Vaticano della Lucasfilm. Lo conosco da Rogue One", ha spiegato Gilroy. "Wookieepedia è uno strumento che bisogna imparare a usare, perché ci sono almeno quattro tipi diversi di canone che posso descrivere: c'è il canone cinematografico, c'è il canone cinematografico più il canone dei cartoni animati, poi c'è il canone romanzato e poi c'è la fanfiction, che in realtà costituisce il gruppo più grande di tutta la faccenda. Quindi queste sono le risorse".

