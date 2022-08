Andor, Tony Gilroy sulle possibili apparizioni nella serie: 'Non saranno mai fan service'

Nell'attesa dell'approdo di Andor su Disney+ ora che ne è stata rimandata l'uscita, lo showrunner della serie anticipa cosa aspettarsi dalla serie Star Wars con Diego Luna e, spoiler (si fa per dire), tra queste cose non c'è il fan service.

La serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story potrebbe infatti figurare qualche illustra apparizione da parte di personaggi della galassia lontana lontana che ormai conosciamo bene, ma non nella sua interezza, e che quindi può sempre riservarci nuove sorprese.

E, secondo Tony Gilroy, la potenziale comparsa di un qualsiasi personaggio noto dell'universo di Star Wars non sarebbe mai un atto di fan service, bensì qualcosa di necessario per la storia.

"Non sono mai fan service" spiega lo showrunner in un'intervista, aggiungendo che tali apparizioni "non sono mai ciniche. E se ci sono, vuol dire che dovevano esserci da sempre. Sono più come le proteine [ovvero necessarie], e non come la proverbiale ciliegina sulla torta".

Ma chissà a chi potrà mai riferirsi lo sceneggiatore.

Probabilmente, sarà qualcosa che scopriremo solo all'arrivo della serie su Disney+, che invece del precedentemente annunciato 31 agosto, farà il suo debutto sulla piattaforma il 21 settembre.

E voi, siete curiosi di vedere cosa ci riserva Andor? Fateci sapere la vostra nei commenti.