Andor, Tony Gilroy rivela: 'Ecco com'è sarebbe stata la prima F-Bomb di Star Wars'

Star Wars è noto per essere un prodotto per famiglie, ma recentemente Tony Gilroy, showrunner e produttore esecutivo della serie, ha rivelato che il finale della prima stagione dello show con Diego Luna, "Rix Road", avrebbe dovuto contenere la prima "F-Bomb" in assoluto del franchise, prima che la Casa di Topolino intervenisse per bloccare l'idea.

Gilroy, insieme al regista di "Rix Road" Benjamin Caron, ha spiegato il processo che avrebbe poi condotto all'inserimento della F-Bomb durante un'intervista a Variety. L'episodio finale della Stagione 1 vede andare in scena il funerale di Maarva Andor (Fiona Shaw), la madre adottiva del protagonista Cassian Andor (Diego Luna). Il funerale, che si svolge sul pianeta Ferrix, vede il suo fidato droide B2EMO riprodurre un messaggio olografico di Maarva per cercare di unire gli abitanti contro l'Impero Galattico.

Alla fine del messaggio, Maarva urla: "Combattete l'Impero!". Tuttavia, Caron e Gilroy avevano pensato di farle urlare "F***o l'Impero!". Ma la Disney, che possiede la Lucasfilm e l'IP di Star Wars, non era d'accordo, come ha spiegato Caron:

"La Disney non ci ha permesso di usarlo. Così l'abbiamo cambiato in 'combattete l'Impero'. Ricordo di aver avuto una conversazione al telefono con Tony Gilroy in cui gli dicevo: 'Riusciremo a farla franca?'".

Nel frattempo, sono in corso le riprese di Andor 2.

Secondo quanto riferito, Gilroy - che ultimamente ha anche ammesso di leggere i commenti dei fan di Star Wars - era stato irremovibile sul fatto che Maarva dovesse dire la parolaccia durante la scena, tanto che ha dichiarato a Variety di aver persino esplorato alcune vie legali per farlo. "[Ho] scritto un documento legale al riguardo", ha detto Gilroy. "Ho scritto un promemoria e ho detto: 'Ecco perché penso che sia economicamente prudente, ed ecco perché penso che sia una buona cosa'".

La Disney, però, si oppose fermamente, così il dialogo di Maarva fu cambiato. Anche se questa sarebbe stata la prima F-bomb di Star Wars, non sarebbe stata la prima parolaccia del franchise; anche quella è arrivata per gentile concessione di Andor, quando la parola "s**t" è stata pronunciata durante una scena in un episodio precedente.