Andor, Tony Gilroy sullo sciopero degli sceneggiatori: 'Una battaglia esistenziale'

La situazione a Hollywood si sta parecchio complicando, visto che allo sciopero degli sceneggiatori della Writer's Guild of America potrebbe unirsi quello del sindacato degli attori, paralizzando di fatto l'intera industria più di quanto già non lo sia. In una nuova intervista, lo sceneggiatore di Andor Tony Gilroy ha esaminato la situazione.

La WGA è in sciopero dall'inizio di maggio dopo un incontro con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta essenzialmente i principali studios. Le due parti non sembrano vicine a un accordo, poiché gli sceneggiatori continuano a lottare per ottenere una struttura salariale più solida e protezioni contro l'IA, mentre gli studios sembrano non voler cedere su questi temi. Alla vigilia del potenziale sciopero della SAG, la mente dietro Andor, recentemente nominato agli Emmy, parla del comportamento "negligente" degli studios.

Gilroy, sceneggiatore, produttore e regista, era presente anche all'ultimo sciopero degli sceneggiatori. Lo sciopero del 2007-2008 è durato 100 giorni, mentre questo sciopero è giunto al 72° giorno. Secondo Gilroy, l'ultima volta il sindacato ha accettato un accordo inferiore a quello che avrebbe dovuto, rendendo ancora più importante che i membri della WGA si impegnino a fondo questa volta.

"Credo che questa sia la battaglia esistenziale che credevo avessimo intrapreso nel 2007", ha dichiarato Gilroy a Deadline. "Con mio grande disappunto abbiamo risolto quello sciopero prematuramente. Penso che quei problemi siano stati solo rimandati. Penso che ci siano problemi strutturali che devono essere affrontati".

I problemi strutturali citati da Gilroy includono la garanzia di tempo per i lavori di scrittura del personale e un'equa retribuzione per il lavoro sui titoli in streaming. Lo streaming, insieme all'intelligenza artificiale, è stato uno dei temi più discussi durante lo sciopero. Sciopero che non avrà conseguenze su Andor 2.

"Penso che la SAG e la Writers Guild stiano cercando di preservare la nostra industria", ha detto Gilroy. "Stranamente è come se fossimo diventati i protettori di questa industria, questa enorme industria che la gente ama. E i custodi, dall'altra parte, credo che si stiano comportando in modo sconsiderato. Penso che alla fine questa volta i sindacati prevarranno", ha aggiunto. "Devono farlo".