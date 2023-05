Andor, Tony Gilroy ha sospeso il suo lavoro: 'Non sto violando lo sciopero della WGA'

In precedenza avevamo già parlato delle conseguenze dello sciopero su Andor, la cui seconda stagione è attualmente in fase di riprese. Le sceneggiature erano state già completate e consegnate prima della protesta ma nelle ultime ore Tony Gilroy, showrunner e produttore dello show, è stato accusato di aver violato le norme della WGA sullo sciopero.

In seguito all'accusa di aver violato lo sciopero degli sceneggiatori continuando a lavorare sul set di Andor, lo showrunner Tony Gilroy ha dichiarato ieri di avere in realtà cessato di eseguire anche tutti i lavori non legati alla scrittura sulla serie Disney+.

"Ho interrotto tutti i lavori legati o correlati alla scrittura di Andor prima della mezzanotte del 1° maggio. Dopo essere stato informato durante la riunione degli showrunner di sabato, domenica mattina ho comunicato a Chris Keyser della WGA che avrei cessato anche tutte le funzioni relative alla produzione non legate alla scrittura", ha dichiarato Gilroy all'Hollywood Reporter.

I commenti di Gilroy arrivano dopo le critiche dello scrittore Abdullah Saeed, che la settimana scorsa ha accusato lo sceneggiatore di Michael Clayton di aver fatto il crumiro - cioè di non aver rispettato lo sciopero - perché ha continuato a lavorare ad Andor come showrunner dopo l'inizio dello sciopero degli sceneggiatori.

Tuttavia, Gilroy non è stato certo il solo. Durante la prima settimana di sciopero, numerosi showrunner televisivi si sono trovati nel difficile dilemma di onorare lo sciopero e allo stesso tempo rispettare le loro altre mansioni lavorative. Infatti, sia la Disney che la HBO hanno inviato una nota in cui si chiedeva agli showrunner iscritti al sindacato di continuare a presentarsi al lavoro per adempiere ai loro obblighi di lavoro non legati alla scrittura.

Nelle ultime ore HBO ha sospeso David Simon, autore di The Wire, Treme e The Deuce, mentre stava partecipando a una protesta degli sceneggiatori. Questo dopo oltre 25 anni di collaborazione.

Durante il fine settimana, i leader della WGA hanno chiarito le regole, affermando in effetti che tutto ciò che un membro del sindacato fa nel suo lavoro da produttore è collegato alla scrittura in qualche forma. Gilroy indica nella sua dichiarazione che questo è il motivo per cui ha interrotto ogni altro lavoro su Andor.