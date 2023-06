Andor, Tony Gilroy spiega perché ha voluto fare una serie più ambiziosa

Andor è uno serie tv spin-off di Star Wars: Rouge One, e racconta avvenimenti antecedenti di ben 5 anni rispetto alla pellicola cinematografica. Lo show si concentra sull'esplorare il personaggio di Cassian, interpretato da Diego Luna, approfondendo il suo passato ed il rapporto con la sorella ora scomparsa.

Lo showrunner dietro Andor ha spiegato come sia stata decisiva la sua scelta di espandere la storia, rispetto a quelli che erano i piani iniziali della produzione.

"Prima che mi venisse proposto di lavorarci avevo letto la sceneggiatura, mi era sembrato tutto veramente fantastico. Però ho anche pensato che il tutto fosse un po' riduttivo, quasi claustrofobico" ha detto Tony Gilroy durante un'intervista a Deadline.

A quel punto, ha raccontato, si è deciso a scrivere una lettera a Kathe Kennedy affermando: "Se vuoi farlo, deve essere ancora più folle ed ambizioso".

"Un anno dopo mi hanno richiamato, chiedendomi se fossi disposto a realizzare quella versione più folle dello show" ha detto Gilroy.

"Il mio intento con questa serie era rendere il tutto più reale possibile, lo spettatore doveva sentirsi disperato senza sapere cosa sarebbe successo ai personaggi in futuro. Dovevo riuscire a colpire il pubblico al cuore, spezzandolo, questo era il mio intento" ha concluso lo showrunner.

La seconda stagione dello show era prevista inizialmente per il prossimo agosto, tuttavia visto lo sciopero degli sceneggiatori in corso, non sappiamo con certezza se arriverà.

Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Andor. Inoltre, se ve lo foste perso ecco cos'ha detto Diego Luna sul personaggio di Cassian.