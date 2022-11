Andor, Tony Gilroy svela come girare durante il covid abbia migliorato la serie!

Andor è la serie che sta sorprendendo tutti. Nonostante non fosse tra le più attese dai fan di casa Star Wars sta sorprendendo di puntata in puntata/b><. L'autore Tony Gilroy ha svelato come svolgere le riprese durante le restrizioni covid abbia aiutato in alcuni aspetti la realizzazione del prodotto.

Andor, senza alcun dubbio, sta mettendo in mostra di episodio in episodio tutte le sue potenzialità. Nonostante da diversi fan sia stata definita come "troppo lenta", la serie si sta prendendo il suo tempo per navigare tra le trame dell'Impero e piantare le basi di quella che sarà poi la Ribellione. Tony Gilroy, l'autore di Andor, sta riuscendo nella grande impresa di raccontare qualcosa di mai esplorato nell'universo di Star Wars.

Mentre per i fan parlano di come l'episodio 6 di Andor è diventato iconico, Gilroy è tornato un pò indietro nel tempo raccontando il backstage che ha portato alla realizzazione delle puntate ambientate su Aldhani. Il pianeta, definito come una "base dell'Impero" e un luogo di pastori, diventa base operativa di un furto della nascente ribellione. Viene citata, per la prima volta, la cerimonia dell'Occhio sul quale viene costruita l'intera fuga dei ribelli. Ad essere raccontata è la cultura di Aldhani, con i suoi abitanti.

Gilroy ha confessato come il girare durante le restrizioni da covid-19 abbia migliorato la riuscita della scena. "All'inizio dovevano essere un migliaio di pellegrini ma le restrizioni ci hanno portato a cambiare le cose" ha raccontato. "Il più delle volte, le soluzioni ai problemi finiscono per essere migliori. I limiti sono buoni. Il problema che risolvi ti spinge più in profondità. Quindi, mostrare la cultura del pianeta così ridotta l'ha davvero resa migliore in un modo strano"

Mentre la serie si avvia alla conclusione della prima stagione vi consigliamo la recensione del nono episodio di Andor. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!