Andor, Tony Gilroy svela il finale dello show: 'Non è un segreto'

Andor è stata rinviata a settembre e sebbene manchi ancora un po' di tempo prima della fine della prima stagione, lo showrunner Tony Gilroy ha già voluto rivelarne il finale, sottolineando come il destino di questo personaggio è ormai cosa nota.

Andor esplorerà un nuovo lato della Ribellione, mostrandoci ciò che di fatto è accaduto prima che Luke Skywalker facesse saltare in aria la Morte Nera. Lo show in arrivo su Disney+ sarà suddiviso in due stagioni, ciascuna composta da 12 episodi e la serie terminerà proprio come è iniziato Rogue One.

"Sì, voglio dire, la nostra scena finale dello show non è un segreto; sarà Cassian che sta per salire sulla nave per andare verso l'annello di Kafrene, Daniel Mays(Tivik), sta andando lì".

Andor parlerà alla gente comune e secondo lo showrunner, sarà come vedere un evento di storia reale raccontato attraverso una serie tv, alla stregua delle produzioni di History Channel: "Voglio dire, ci sono le persone che guardano i programmi di History Channel e quant'altro. Si tratta di eventi conosciuti. Bene, sai come andrà a finire. Ma continuano a vedere per la roba per capire cosa è successo".

Sebben si tratti di una storia conosciuta, il trailer di Andor sembra aver comunque conquistato i fan. E voi, vedrete questa serie pur conoscendo il suo finale? Ditecelo nei commenti.