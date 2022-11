Andor: un trailer creato dai fan catapulta la serie negli anni Settanta!

Per celebrare l'uscita dell'episodio finale della prima stagione di Andor, Auralnauts ha pubblicato un trailer stile anni 70 con protagonista il ladro di casa Star Wars. Un modo per omaggiare le vecchie serie televisive nel secolo scorso e per celebrare il final season.

Il celebre canale Auralnauts ha pubblicato un interessante esperimento che inserisce Cassian Andor in un perfetto mood anni 70. Il trailer, che strizza l'occhiolino alle serie di fantascienza dell'epoca, comincia con una voce fuori campo che annuncia la storia di un eroe per caso, fino a concludersi nel raccontare la nascita della nuova ribellione. Dalla grana del video fino ai titoli di coda è tutto un grandissimo omaggio alla fantascienza vecchio stile che ha portato alla nascita di prodotti come Star Wars.

Mentre Tony Gilroy ha detto di aver creato un reparto per gli easter egg per Andor, le citazioni alla trilogia originale si notano molto all'interno della serie. Un citazionismo che non caratterizza solo i prodotti inerenti al mondo di Star Wars ma anche tantissime serie e film che, in questo periodo, stanno ricominciando a rilanciare la moda degli anni 70 e 80. Già show come Stranger Things hanno aiutato nella diffusione di mode già circolate nel secolo scorso. Andor, invece, sta riuscendo a riportare la fantascienza su un livello più terreno e fatto meno di spade laser e jedi ma più di intrighi politici e di rivoluzioni.

In occasione dell'arrivo dell'ultimo episodio, Tony Gilroy ha parlato della seconda stagione cercando di accennare ad un probabile periodo di uscita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!