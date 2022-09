Andor, il trailer finale della nuova serie Star Wars: sarà uno spy-story da 24 episodi!

Come promesso alla D23 la Disney ha presentato le novità sul futuro della saga di Star Wars, aprendo le danze con la nuova serie tv Andor, in uscita in esclusiva sulla piattaforma Disney Plus a partire dal prossimo 21 settembre.

La serie, che sarà un prequel di Rogue One e vedrà la star Diego Luna tornare nei panni del ribelle Cassian Andor, durante la presentazione al D23 è stata descritta da Kathleen Kennedy come 'una spy-story da 24 episodi', con le riprese della stagione 2 che partiranno prossimamente. La stagione uno, di cui potete trovare una succosa anteprima nel trailer finale di Andor disponibile all'interno dell'articolo, è invece stata descritta dal protagonista Diego Luna come 'un grande film in 12 parti'.

Il creatore e showrunner della serie è Tony Gilroy, con Sanne Wohlenberg come produttrice esecutiva e Genevieve O’Reilly che interpreterà nuovamente Mon Mothma. La storia di Andor esplorerà un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi, con Cassian Andor che intraprenderà un cammino che lo trasformerà nell’eroe ribelle pronto a sfidare il malvagio Impero Galattico. Oltre ai ritorni di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e quello di Genevieve O’Reilly, il cast include anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller, con Forest Whitaker che tornerà ad interpretare il ruolo di Sam Guerrera. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan.

Andor debutterà con i primi tre episodi il 21 settembre in esclusiva su Disney+. Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Andor.