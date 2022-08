Andor: la nuova serie Star Wars mostrerà le origini del personaggio di Saw Gerrera?

L'ultimo trailer di Andor rivela che Saw Gerrera, il leggendario leader delle Guerre dei Cloni e ribelle incallito, apparirà nella serie Disney Plus. L'ultima volta che lo abbiamo visto in live-action è stato interpretato da Forest Whitaker in Rogue One, ma è apparso in molte altre storie di Star Wars, tra cui l'animazione e il fumetto Andor.

In Rogue One, era chiaro che Saw Gerrera e la Ribellione non la vedevamo allo stesso modo. Bail Organa e Mon Mothma lo consideravano un pericoloso estremista. Anche in Star Wars: The Clone Wars, Saw era dipinto allo stesso modo. Era guidato dalle sue intense emozioni. Questo lo rendeva uno stratega formidabile, ma anche incredibilmente imprevedibile. Nonostante sia apparso in molto altro materiale di Star Wars, la sua separazione dai Ribelli non è stata mai esplorata. Andor potrebbe mostrare cosa è successo a Saw rivelando ciò che lo ha trasformato nell'uomo che abbiamo visto in Rogue One.

Una possibilità è che Saw sia coinvolto con Cassian e Luthen in una pericolosa missione di infiltrazione nell'Impero. La missione potrebbe finire in modo disastroso a causa dei piani privati di Saw o della sua imprudenza. Questo potrebbe causare la perdita delle sue gambe e la sua rottura con la Ribellione. Saw vede i Ribelli come uno strumento da usare per raggiungere i propri scopi, quindi avrebbe senso che cercasse di manipolare la loro missione per il proprio tornaconto personale.

È difficile per i leader Ribelli fidarsi di lui, poiché l'Impero può usare i suoi metodi estremi per dipingere i Ribelli come terroristi. Questo è stato mostrato molto bene su Jedha in Rogue One. Staccarsi dalla fazione dei Ribelli di Saw potrebbe essere stato un modo per Mon Mothma di salvare l'immagine dell'Alleanza Ribelle e continuare a ottenere il sostegno dei loro benefattori.

Ne sapremo certamente di più dal 21 settembre prossimo, quando i primi tre episodi di Andor saranno disponibili su Disney+. Intanto ecco le ultime foto ufficiali di Andor.