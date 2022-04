Andor, il primo trailer della serie alla Star Wars Celebration? Tutto quello che sappiamo

Nonostante l'attenzione dei fan sia principalmente legata all'uscita di Obi-Wan Kenobi a fine maggio, lo Star Wars Universe riserverà diverse altre sorprese nei prossimi mesi e tra queste anche la serie Andor. Dopo Obi-Wan Kenobi e prima della terza stagione di The Mandalorian sarà la volta di Andor, serie prequel di Rogue One.

Gli spettatori non hanno ancora visto nulla della serie con Diego Luna ma l'occasione potrebbe essere dietro l'angolo: la Star Wars Celebration dal 26 al 29 maggio.

Durante l'evento LucasFilm ospiterà un panel con i team creativi dei tre show del 2022. Quando uscirà Andor? Il periodo più adatto potrebbe essere fine estate ma non ci sono ancora conferme.



Secondo un report di queste ore, il panel potrebbe essere l'occasione giusta per il primo trailer di Andor. La serie vede Luna nuovamente nei panni del protagonista, Cassian Andor, uno dei personaggi principali di Rogue One, nel quale sappiamo che sacrificherà la propria vita per la Ribellione.



Nonostante si conosca già il destino del personaggio, questo approccio alla narrazione è un aspetto che Diego Luna ha amato quando ha accettato di tornare per la serie:"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia anche se sappiamo dove finisce. Il modo in cui puoi affrontare una storia come questa ti porta inevitabilmente in un processo di riflessione più profondo. Tendo ad usare molto questa parola. Quindi, una volta che sa di cosa è capace Cassian, allora c'è tanto spazio per gli approfondimenti, ed è qualcosa che mi piace molto come attore. Penso che il format di una serie sia fantastico perché abbiamo molto tempo per approfondire tutti questi livelli".



