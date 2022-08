Andor, ecco il trailer della serie di Star Wars: ufficiale il rinvio a settembre!

Mentre il mondo di Star Wars ancora discute di Obi-Wan Kenobi, con la serie recentemente sbarcata su Disney+ accolta in maniera probabilmente meno entusiasta di quanto fosse preventivabile, il franchise si prepara già a sferrare il prossimo colpo: manca infatti ormai poco all'arrivo di Andor, la serie prequel di Rogue One con Diego Luna.

Quella di oggi è in effetti una giornata importante in tal senso: proprio nelle scorse ore era stato annunciato l'arrivo in giornata del trailer di Andor, e la promessa è stata mantenuta proprio in questi istanti, con il primo trailer dello show Disney+ apparso pochi minuti fa su YouTube e sui principali social.

Un trailer, quello di Andor, che lascia davvero ben sperare: l'atmosfera che caratterizza la saga ideata da George Lucas sembra esserci tutta, ma è anche vero che dopo i pareri discordanti dei fan sull'attesissima Obi-Wan Kenobi sarà meglio tenere a freno l'entusiasmo e rimandare il giudizio all'uscita sulla piattaforma streaming targata Disney.

Uscita per la quale, a proposito, toccherà pazientare un po' più del previsto: inizialmente annunciata per il prossimo 31 agosto, Andor arriverà infatti su Disney+ il 21 settembre con una premiere che consterà di ben 3 episodi. L'attesa verrà adeguatamente ripagata? Noi non possiamo che sperare di sì! Qui, intanto, trovate le ultime foto ufficiali di Andor.