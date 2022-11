Andor e Willow a Lucca Comics & Games 2022: tanti ospiti per gli show Disney e Lucasfilm

Disney+ è stata protagonista assoluta a Lucca Comics & Games 2022 con le due serie targate Lucasfilm del momento, Andor, disponibile in streaming con un nuovo episodio ogni mercoledì, e Willow - la serie, che invece debutterà in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 30 novembre.

Ospiti speciali della manifestazione sono stati Denise Gough, che interpreta Dedra Meero in Andor, e gli attori di Willow – la serie Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel. Denise Gough è stata protagonista di un incontro presso il Cinema Astra di Lucca con i fan appassionati della serie che hanno avuto l’opportunità di vedere l’episodio 8 e alcune clip in anteprima dell’episodio 9 di Andor. Al termine dell’incontro, Denise Gough ha scattato un selfie dal palco con il pubblico ed è stata accolta sul red carpet all’uscita del cinema dai Costuming fan group ufficiali di Star Wars.

Anche gli attori di Willow – la serie, Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel, hanno partecipato a un incontro con il pubblico presso il Cinema Astra e hanno risposto alle numerose domande dei fan, che hanno avuto l’opportunità di vedere in anteprima le prime immagini della serie. I tre attori hanno inoltre visitato alcuni luoghi iconici di Lucca, come la Torre Guinigi e la Sortita del Baluardo San Paolino, oltre all’area dedicata a Willow – la serie nel padiglione The Walt Disney Company Italia in Piazza San Michele.

Vi ricordiamo che Andor tornerà su Disney Plus con gli ultimi episodi ogni mercoledì con una puntata a settimana. A fine mese, invece, sarà la volta di Willow, sequel del famoso film diretto da Ron Howard: per altri contenuti, guardate il trailer di Willow La serie.