Our Flag Means Death, le parole del creatore preoccupano i fan: 'Andrà tutto bene'

Il rinnovo di Our Flag Means Death per una seconda stagione ci lascia ben sperare, eppure la mancanza di una data d'uscita e di un trailer, unita al criptico messaggio di David Jenskins, solleva più di una perplessità tra i fan.

"Andrà tutto bene" scrive il creatore e showrunner, e la stessa frase appare scritta su un foglio di carta. Come dimostrano i commenti, i fan hanno subito pensato che la serie TV potrebbe subire rallentamenti, cambi nella troupe o una cancellazione definitiva, ma per il momento si tratta soltanto di ipotesi. Qual è il messaggio dietro al post di Jenkins? E se lo sciopero WGA avesse influenzato la dinamica? Inoltre, vi è un'ulteriore possibilità: che il messaggio abbia a che fare non con Our Flag, bensì con una questione completamente diversa.

La serie TV, ancora inedita in Italia, racconta la storia del capitano settecentesco Bonnet e del suo abbandono della vita agiata per darsi alla pirateria. Il protagonista è interpretato da Rhys Darby, a cui si aggiungono attori del calibro di Taika Waititi (Edward "Ed" Teach), Con O'Neill (Israel "Izzy" Hands) e Rory Kinnear (Capitano Nigel Badminton/Ammiraglio Chauncey Badminton). I nuovi episodi sono stati annunciati il 1° giugno 2022, a due mesi e mezzo dall'ultima puntata della prima stagione.

Eppure, lo "stress" dovuto alla serie non riguarda soltanto Jenkins – almeno basandoci sulle nostre previsioni: infatti, per Taika Waititi è stato "spaventoso" girare Our Flag Means Death. Non ci resta che attendere un commento chiaritrice da parte della produzione o dal creatore stesso, magari attraverso un altro post su Instagram.