Per quanto andranno avanti I Griffin? Seth MacFarlane:'Non vedo perché fermarci'

Giunta alla ventiduesima stagione, la serie animata di Seth MacFarlane I Griffin ha parecchia strada ancora da fare, secondo quanto dichiarato dal suo creatore. Intervistato dal Los Angeles Times, MacFarlane ha celebrato i venticinque anni dalla messa in onda della prima stagione dello show con protagonista Peter Griffin.

"Giunti a questo punto non vedo una buona ragione per fermarci" ha dichiarato MacFarlane "La gente la ama ancora. Rende le persone felici e finanzia alcune buone cause. È un bel po' di denaro extra che puoi donare a Rainforest Trust e comunque uscire a cena la sera".

In realtà, Seth MacFarlane ha pensato di chiudere lo show in passato ma poi è passato e ora non ne vede più la ragione:"C'è stato un attimo in cui pensavo che fosse il momento di concludere. Giunti a questo punto abbiamo superato la velocità di fuga. Non so se ci sia una ragione per fermarsi ora, a meno che la gente non si stanchi. A meno che i numeri non dimostrino che la gente pensa 'I Griffin non ci interessa più'. Ma non è ancora successo". A gennaio, I Griffin ha compiuto 25 anni e dopo I Simpson è la serie USA animata simbolo per diverse generazioni di spettatori, anche italiani.

Seth MacFarlane non è soltanto il creatore della serie ma anche la voce originale di parecchi dei personaggi della serie, tra cui Peter Griffin, Brian Griffin e Stewie Griffin oltre a Glenn Quagmire. Nel cast vocale originale spiccano anche Seth Green nei ruoli di Chris Griffin e Neil Goldman, Alex Bornstein nel ruolo di Lois Griffin, Tricia Takanawa, Loretta Brown e Barbara Pewterschmidt, e Mila Kunis nel ruolo di Meg Griffin. La serie continua a stupire e rinnovarsi, tanto che a novembre venne introdotto anche il fratello di Stewie, quest'ultimo diventato nel corso dei decenni uno dei personaggi del piccolo schermo più amati dai fan.

Su Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.