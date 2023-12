Andre Braugher, le 5 migliori citazioni da Brooklyn Nine-Nine

Il Capitano Holt di Brooklyn Nine - Nine è, probabilmente, uno dei personaggi più amate e celebrati del mondo della sit-com. La prematura scomparsa di Andre Braugher ha portato migliaia di fan a ripensare al suo enorme contributo dato alla serie. Anche se di poche parole, Holt è sempre stato fondamentale.

La crescita dei vari personaggi in Brooklyn Nine - Nine, molto spesso è stata scandita da alcune iconiche citazioni del Capitano Holt che sono diventate delle pietre miliari dell'intera serie. Dopo aver scoperto i ruoli più importanti della carriera di Andre Braugher oltre Brooklyn Nine - Nine, non si può far altro che ricordare quelle che sono le "perle" di saggezza più memorabili del Capitano Holt. Infatti, il suo ruolo all'interno della serie è sempre stato fondamentale per la maturazione, non solo del protagonista, ma anche di tutti i comprimari che, attraverso sui insegnamenti, hanno imparato sempre qualcosina in più. Ma quali sono le sue cinque citazioni più memorabili?

"Stai dicendo che la mia vita conta di meno perchè non conforme agli ideali eteronormativi e centrati sulla famiglia della società?" (Stagione 5 ep.1)

"Tutto è spazzatura. Non amare mai nulla " (Stagione 3 ep. 2)

"Sono offeso. Sono arrabbiato. Sono molto stanco. Quindi farò un pisolino , ma quando mi sveglierò, oh, devi essere pronto per questo" (Stagione 2 ep. 12)

"Ogni volta che qualcuno si fa avanti e dice chi è, il mondo diventa un posto migliore e più interessante. Quindi grazie " (Stagione 5 ep. 10)

"Vengo da una famiglia molto formale. I miei genitori non erano particolarmente affettuosi. Ma il bello di essere adulti è che puoi creare una nuova famiglia con nuove tradizioni" (Stagione 1 ep. 10)

Il cast di Brooklyn Nine - Nine ha voluto ricordare Andre Braugher nel giorno della sua scomparsa celebrandolo come uomo e come attore, condividendo con il mondo la sua eredità e i sentimenti positivi che ha lasciato in ognuno di loro. Un pò come per la scomparsa di Matthew Perry, quella di Andre Braugher è stata capace di unire tantissime persone e svelare l'importanza che una serie come Brooklyn Nine - Nine ha avuto per loro.