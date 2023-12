Andre Braugher, oltre Brooklyn Nine-Nine: i 3 ruoli più iconici della sua carriera

Andre Braugher con la sua interpretazione del Capitano Holt è stato una vera e propria colonna portante di Brookyln Nine-Nine. L'attore, però, oltre ad essere una figura importante nel mondo della commedia, ha partecipato, nel corso della sua carriera, ad altre serie e film di enorme successo.

I veri ricordi arrivano solo quando uno va via. Nella giornata in cui è stata annunciata la scomparsa di Andre Braugher, avvenuta lo scorso 11 dicembre, il cast di Brooklyn Nine - Nine ha ricordato il collega attraverso numerosi post sui profili social. L'amore che ha circondato nelle ultime ore il ricordo dell'attore lascia ben sperare che il suo operato al cinema e in tv non venga dimenticato in tempi brevi. Proprio per questo motivo, e per raccontarvi l'interprete che c'era oltre l'amatissimo Capitano Holt, vi sveliamo 3 ruoli iconici della carriera di Andre Braugher.

Anche io (2022)

Per raccontare l'attore non si può che parlare della sua ultima splendida interpretazione nella pellicola con protagonista Carey Mullighan che raccontava, dall'inizio, l'inchiesta del MeToo. Nel film Braugher veste i panni di una figura importantissima del giornalismo mondiale, Dean P. Baquet, giornalista e direttore esecutivo del New York Times, primo uomo di colore a ricoprire questo ruolo.

City of Angels (1998)

Ispirato a Il Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, il film con protagonista Nicolas Cage vede Braugher nei panni dell'angelo Cassiel. Il remake passa la trama da Berlino a Los Angeles rendendo la narrazione molto più contemporanea rispetto a quella precedente, creando due personaggi molto più pop e contemporanei.

Bojark Horseman (2015-2020)

Andre Braugher ha prestato la voce anche ad un personaggio di Bojark Horseman diventato poi una piccola icona. Parliamo, infatti, del governatore della California Woodchuck Coodchuck-Berkowitz, una marmotta dall'atteggiamento serioso, pratico e capace di prendere seriamente il proprio ruolo.

In occasione della scomparsa dell'attore, la collega Melissa Fumero ha voluto ricordare Andre Braugher. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!