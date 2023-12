Andre Braugher, i messaggi del cast di Brooklyn Nine-Nine dopo la scomparsa

La scomparsa di Andre Braugher ha colto di sorpresa tanto i fan quanto i colleghi e gli addetti ai lavori. In onore del divertente capitano della serie Brooklyn Nine-Nine, i membri del cast dello show televisivo hanno voluto far sentire la propria vicinanza sui social network, in quello che è diventato un vero e proprio saluto corale.

Dopo aver riportato l’omaggio di Melissa Fumero per Andre Baugher, torniamo a parlare della prematura morte dell’attore che ha interpretato Frank Pembleton in Homicide, per condividere le parole straziate e incredule dei suoi amici e colleghi che lo hanno accompagnato durante le otto stagioni della sit-com poliziesca.

Terry Crews ha sfruttato il suo profilo Instagram per ricordare l’amico: “Non posso credere che tu te ne sia andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, di aver riso con te, di aver lavorato con te e di aver condiviso 8 gloriosi anni ammirando il tuo insostituibile talento. Questo fa male. Ci hai lasciato troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò per sempre grato per averti conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato com’è una vita ben vissuta”.

Anche i due ideatori della serie, Dan Goor e Michael Schurr, hanno voluto salutare l’amico per un ultima volta, rilasciando un comunicato a Deadline: “Come tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Andre, siamo affranti dalla notizia della sua scomparsa. È stato uno degli attori drammatici più talentuosi della storia, poi, ha deciso di cimentarsi nella commedia diventando subito una delle persone più divertenti che abbiano mai fatto questo lavoro. Ma ancora più grande del suo talento recitativo era la felicità e la gioia che portava a chi gli stesse intorno. E il suo sorriso… aveva il più grande, il più luminoso, il più meraviglioso dei sorrisi. I nostri pensieri e il nostro amore vanno alla sua bellissima e incredibile famiglia, che lui amava più di ogni altra caosa. Siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui”.

Marc Jackson, interprete del marito di Braugher nella serie, ha voluto esprimere il suo dispiace con, se possibile, ancora più rispetto: “Andre Braugher era un gigante, un genio, un artista, una leggenda e una forza. Andre ha elevato ogni momento in cui mi è stato vicino ed è stato un onore averlo conosciuto e aver lavorato con lui. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che, come tutti noi, lo abbiano amato moltissimo”.

Anche Chelsea Peretti si è affidata a Instagram per il suo cordoglio: “Ti amo. Mi mancheranno i tuoi toni dolci e melodiosi. Mi sentirò per sempre fortunata ad aver fatto un viaggio del genere con te. Un posto in tribuna. Per me sei sempre stato divertente e l’epitome delle acque calme che scorrono profonde. Conserverò per sempre il ricordo delle nostre conversazioni, e della folle opportunità di essere la tua spalla. È strano che io sia anche addolorata per ciò che il Capitano Holt abbia significato per Gina? Speravo ed ero convinta che ti avrei rivisto. Odio il fatto che non accadrà”.

Infine, anche Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller hanno omaggiato il collega sulla piattaforma di Meta, con il primo che ha scritto: “Ferocemente intelligente, straordinariamente gentile, solidale, generoso, possedeva un talento profondo e straordinario e aveva ancora di più da offrire. Sono devastato. Lo amo. I 9 anni in cui ho potuto lavorare con lui e stare in sua presenza sono stati davvero una benedizione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia”.

Miller, dal canto suo, ha postato una foto di un dietro le quinte con Braugher che si preparava a girare: “Un attore si prepara… Mando amore alla famiglia e agli amici di Andre e a tutti noi che abbiamo avuto l’onore di lavorare con lui”.

Non possiamo che unirci al coro e rinnovare le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici dell’attore lasciandovi con le reazioni del cast di Brooklyn Nine-Nine alla nomination agli Emmy per Andre Braugher.