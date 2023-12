Andre Braugher: rivelata la causa della morte dell'attore

Nel riportare la notizia della morte di Andre Braugher, molti media internazionali avevano semplicemente fatto riferimento alla breve lotta dell'attore contro una malattia non meglio specificata. Passati alcuni giorni di lutto e dopo i messaggi affettuosi di colleghi del mondo dello spettacolo e dei fan, la causa della morte è stata ora rivelata.

Andre Braugher è morto a causa di un cancro ai polmoni, come ha confermato il suo rappresentante a The Hollywood Reporter. Braugher è morto lunedì scorso a 61 anni dopo quella che il suo portavoce aveva definito una "breve malattia".

Ha interpretato il maestro interrogatore Frank Pembleton nella serie della NBC Homicide: Life on the Street per le prime sei stagioni dell'acclamata serie, poi ha interpretato un altro poliziotto, il capitano Raymond Holt - questa volta controcorrente - nella sitcom Fox-NBC Brooklyn Nine-Nine, dal 2013 al 2011.

Braugher ha vinto il suo primo Emmy nel 1998 come miglior attore protagonista in una serie drammatica per Homicide, dopo una stagione caratterizzata da uno degli episodi più memorabili, "Subway". Si trattava di un episodio a due voci in cui Pembleton cercava di capire se un uomo (Vincent D'Onofrio) bloccato tra un treno della metropolitana di Baltimora e la banchina fosse stato spinto sui binari, cercando al contempo di confortarlo in punto di morte.

Ha vinto il suo secondo Emmy per la miniserie di FX del 2006 Thief. Braugher era stato scritturato per il ruolo di protagonista maschile nella nuova serie Netflix di Shonda Rhimes e aveva già completato le riprese di molte delle sue scene. Non è chiaro cosa farà la serie, creata dallo showrunner Paul William Davies (Scandal), dopo la sua morte.

Dopo la sua morte, gli ex co-protagonisti e i creativi del settore hanno reso omaggio a Braugher, molti dei quali hanno lodato i suoi ruoli caratteristici e il suo successo come talentuoso attore. Tra le parole più sentite pubblicate sui social media ci sono i messaggi di Terry Crews, David Simon, Chelsea Peretti, Joel McKinnon Miller, Dirk Blocker, Reed Diamond, Mike Royce e Josh Lucas.