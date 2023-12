André Braugher, svelate le cause della morte della star di Brooklyn Nine-Nine

André Braugher è scomparso lunedì scorso: l'attore che interpretava il Capitano Holt è morto all'età di 61 anni. Il suo agente aveva dato la notizia parlando di una breve malattia: oggi ha confermato a Deadline che l'attore è morto a causa di un cancro ai polmoni, pochi mesi dopo aver ricevuto la diagnosi della malattia.

Braugher, nato a Chicago nel 1962, oltre al suo ruolo in Brooklyn Nine-Nine, ha recitato anche nelle serie Homicide e Glory, per le quali vinse due Emmy. Aveva iniziato la sua carriera nel piccolo schermo parallelamente a quella nel cinema: nello stesso anno di esordio in tv con "Kojak" Braugher ha debuttato sul grande schermo con "Glory-Uomini di gloria", al fianco di Morgan Freeman e Denzel Washington. Successivamente ha recitato in altri film come "Schegge di paura", "City of Angels" (in uno dei ruoli più iconici della sua carriera), "I Fantastici 4" e "Silver Surfer".

Ma il suo spazio prediletto è sempre stato il piccolo schermo: grazie al ruolo del detective Frank Pembleton in Homicide raggiunge una grande popolarità e si aggiudica il premio Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 1998. La professione del ruolo che lo farà entrare nel cuore di migliaia di fan in tutto il mondo non è molto diversa, anche se stavolta si tratta di una serie comica: Braugher dal 2013 è stato il volto del capitano Raymond Holt in Brooklyn Nine-Nine. Il ruolo gli è valso quattro delle undici nomination agli Emmy ricevute nel corso di tutta la sua carriera, e gli ha permesso di mostrare al pubblico la sua grande versatilità di attore. Il cast di Brooklyn Nine-Nine in questi giorni ha scritto degli affettuosi messaggi per ricordare Braugher.