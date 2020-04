Andrea Bocelli canterà nel Duomo di Milano a Pasqua: il concerto trasmesso in streaming

Andrea Bocelli canterà nel Duomo di Milano, ovviamente senza pubblico, la sera di Pasqua. Ad annunciare l'iniziativa il sindaco Sala, il quale però ha precisato che il concerto sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo alle 19 sul canale YouTube di Bocelli.

L'ufficialità è arrivata nel corso del consueto punto stampa che Sala tiene su Instagram ogni mattina, nel corso del quale ha affermato che "alcuni giorni fa ho chiamato Bocelli e lui ha detto: presente. Presente vuol dire che sarà qui a Milano alle 19 della domenica di Pasqua. Proporrà alcune pagine di musica sacra. Il Duomo sarà vuoto ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo".

In un periodo non certo facile per il mondo, e soprattutto per Milano e la Lombardia che stanno combattendo da oltre un mese contro la pandemia di Coronavirus, a scaldare i cuori dei cittadini ci sarà il tenore di Lajatico, che proporrà tracce di musica sacra per far entrare tutte le famiglie nell'aria di Pasqua, a conclusione di una Settimana Santa che mai come quest'anno sarà particolare.

"Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere sì all'invito della città e del Duomo di Milano. Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora. Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è l'orgoglio d'Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l'Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo, ne sono certo, un modello vincente, motore di un Rinascimento cui tutti auspichiamo" ha dichiarato Bocelli, che di recente ha preso parte anche al concerto Musica Che Unisce.

Sempre dal fronte musicale, Lady Gaga quest'oggi ha anche annunciato One World Together At Home, un concerto-evento per raccogliere fondi contro il Coronavirus.