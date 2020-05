Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus: 'ora dono il plasma per la ricerca e le cure'

Anche Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus. A confermarlo è stato lo stesso tenore italiano, che questa mattina si è recato presso l'ospedale Cisanello di Pisa per donare il proprio plasma da mettere a disposizione dei dottori per studi ed anche per curare i malati.

Bocelli, parlando con i giornalisti che l'hanno intercettato all'uscita del presidio ospedaliero, ha affermato di aver scoperto dell'infezione lo scorso 10 Marzo, dopo aver fatto il tampone. In famiglia sono stati contagiati anche la moglie, che ha donato il plasma, ed i due figli.

Il cantante di Lajatico ha spiegato però che il Covid-19 non gli ha provocato particolari problemi di salute, ed ha avuto solo un pò di febbre, nemmeno troppo alta, ma è stato praticamente asintomatico.

Andrea Bocelli è diventato un simbolo della quarantena con il suo concerto di Pasqua dal Duomo di Milano praticamente deserto a causa delle misure di contenimento imposte dal Governo. Il video ha fatto il giro del mondo e su YouTube ha superato anche Beyoncè. Il cantante però ha anche preso parte ad iniziative benefiche con la fondazione che porta il suo nome. Inoltre, sempre durante il lockdown Bocelli ha anche fatto compagnia ai fan di Fedez e Chiara Ferragni con una diretta Instagram.