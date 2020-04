Andrea Bocelli da record su YouTube: il concerto del Duomo di Milano supera Beyoncè

Il commovente concerto di Pasqua di Andrea Bocelli è, secondo Variety, il principale evento culturale della pandemia di Coronavirus, un'etichetta confermata anche dai dati di YouTube che mostrano come l'esibizione del tenore sia arrivata in tutto il globo.

Nelle prime 24 ore di disponibilità, il concerto ha superato quota 32 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione video. Le recensioni pubblicate dalla stampa americana sono entusiastiche e Variety sottolinea che si è trattato di "un concerto che ha trasceso religione, nazionalità, età e preferenze musicali e che si avvia a diventare il principale evento culturale della pandemia". L'autorevole testata online ha anche pubblicato un focus che racconta di come l'idea sia nata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che voleva proporla come regalo per tutti i milanesi a casa. Nessuno, probabilmente, immaginava un riscontro di questo tipo nonostante l'autorevolezza di cui gode Bocelli.

Per fare un raffronto, la performance di Beyonce a Coachella che in precedenza deteneva il record della piattaforma nella stessa categoria aveva circa un sesto degli spettatori.

Nel momento in cui stiamo scrivendo il filmato, che proponiamo come sempre in apertura, è a quota 36.397.735 visualizzazioni, e quasi 900mila like. Nonostante siano passati quattro giorni, è stabilmente tra le tendenze di YouTube nel nostro paese.