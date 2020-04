Andrea Camilleri legge Montalbano: una registrazione inedita sosterrà lo Spallanzani

Come un vecchio ricordo, stropicciato e ingiallito dal tempo, la voce di Andrea Camilleri tornerà a leggere un'ultima volta le pagine del suo più noto personaggio: il Commissario Moltalbano. La Sellerio ha ritrovato tra i sui archivi una vecchia registrazione, che adesso è disponibile gratuitamente per sostenere l'ospedale Spallanzani di Roma.PAROLA DA BOLDARE

A dare la notizia del ritrovamento la stessa casa editrice che in occasione della pubblicazione nel 2012 della raccolta La Regina di Pomerania, aveva chiesto al Maestro di Vigàta di leggere e registrare per i lettori alcuni dei racconti in essa contenuti.

Adesso questa registrazione è stata ritrovata e per sostenere l'immenso sforzo che la sanità pubblica sta facendo, da più di un mese, la Sellerio ha deciso di rendere disponibile la registrazione sul suo sito:

"Un archivio da cui è tratto questo piccolo gioiello che, insieme alla famiglia Camilleri, abbiamo deciso di condividere con voi. Introdotto da un video che abbiamo riscoperto con commozione, ecco in omaggio l’audioracconto I duellanti, da scaricare e ascoltare, per ritrovare almeno un po’ la voce dello scrittore più amato d’Italia, e sostenere, chi lo volesse, l’ospedale Spallanzani di Roma con una donazione all'indirizzo: donazioni.inmi.it."

Il racconto I Duellanti, ascoltabile e scaricabile gratuitamente dal link in "fonte", con quasi 60 minuti di audio aiuterà l'ospedale Spallanzani di Roma, come altri in grande difficoltà per la carenza di organico e macchinari. Scelta che Camilleri, ovunque egli sia, starà sicuramente approvando.