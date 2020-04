Uomini e Donne: Andrea Damante in quarantena insieme alla fidanzata Giulia De Lellis

Chi segue Uomini e Donne non si sarà di certo lasciato sfuggire una delle love stories più appassionanti della televisione italiana, quella tra Andrea Damante, ex tronista del programma tv condotto da Maria de Filippi, e Giulia de Lellis, sua corteggiatrice e scelta di Damante.

Il dating show di Canale 5 fermato dal Coronavirus ha dato origine a moltissime storie d'amore. Quella tra Damante e la De Lellis, chiamati dai fan Damellis, dopo una burrascosa storia d'amore finita con svariati tradimenti da parte di Damante, adesso ritorna insieme e i due piccioncini si sono ufficialmente avvicinati grazie ad una stories pubblicata da Damante.

In questa Instagram stories la coppia si allena insieme, con Giulia sulle spalle del suo Andrea. Una bellissima notizia per tutti i loro amati fan, che gioiscono di questa reunion romantica. Galeotta fu la quarantena, momento che i due si trovano a passare nella stessa casa, segno che entrambi volevano passare questo periodo difficile vicini l'uno all'altra

Dopo la fine della loro storia d'amore, infatti, Giulia De Lellis aveva ceduto al corteggiamento di Andrea Iannone, motociclista, e per un pò di tempo la corteggiatrice aveva avuto altri pensieri per la testa. Storia conclusa, comunque, perchè adesso gli ex-protagonisti del programma tv Uomini e Donne sembrano davvero felici.

Così Andrea commenta il riavvicinamento con la De Lellis, quando gli chiedono con chi sta passando l'isolamento in casa: "Ormai lo sanno tutti. Sono con la mia ragazza, suo fratello, sua madre e un'amica".

Non tutti sono convinti di questo riavvicinamento ,come ad esempio Raffaella Mennoia, aiutante di Maria de Filippi nella conduzione di Uomini e Donne che, felice per la loro reunion, fa solo un piccolo monito alla coppia: " Mi sono solamente raccomandata con tutti e due di non farsi più del male, non se lo meritano".

La programmazione di Uomini e Donne era stata confermata qualche settimana fa ed è tornata in onda il 20 aprile al solito orario, nel primo pomeriggio, con la presentazione del nuovo format digitale del Trono Over con Gemma e del Trono Classico con Giovanna.