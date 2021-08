Andrea Deloglu, incidente al mare: la conduttrice cade dagli scogli

Spiacevole incidente per Andrea Deloglu. La conduttrice è al mare con l'amica Ema Stokholma, ma è stata vittima di uno spiacevole incidente. La rossa infatti ha raccontato su Instagram una brutta avventura che avrebbe potuto costarle molto cara.

Condita dall'ironia che da sempre la contraddistingue, Andrea Deloglu ha raccontato che "sono caduta dagli scogli" e si è rotta un dito del piede. Andrea infatti racconta di accusare ancora tanto male e si è chiesta se "si può ingessare".

Poco dopo ha pubblicato una serie di immagini che la ritraggono immersa in acqua, dove sfoggia una forma fisica invidiabile frutto di tanti allenamenti. A condire la gallery le parole di I'm Always Here di Jimi Jamison: "Some people stand in the darkness Afraid to step into the light Some people need to help somebody On the edge of surrenders in sight Don't you worry, it's gonna be alright ‘cause I'm always ready I won't let you outta my sight".

Di recente Andrea Deloglu ha parlato di Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, essendo stata al timone de La Vita in Diretta Estate. Lo scorso anno la Deloglu aveva letteralmente stravolto La Vita In Diretta ed in un'intervista aveva affermato che "i suoi tatuaggi trasformeranno la Rai". Durante Sanremo 2021 ha raccontato il Festival su Radio Rai.