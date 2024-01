Andrea Delogu al BSMT: 'dopo la separazione nessuno ci provava con me'

Anche Andrea Delogu è passata al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli in onda su YouTube e Spotify. La conduttrice, nel corso della chiacchierata ha affrontato vari temi ed ha anche parlato della separazione dall’ex marito Francesco Montanari.

La Delogu ha raccontato di come i due siano riusciti a mantenere segreta la loro rottura per quasi un anno, un arco di tempo che ha utilizzato per mettersi in pace co se stessa e per intraprendere nuove conoscenze. Tuttavia, come si può vedere nel reel pubblicato su Instagram proprio dal BSMT, la presentatrice ha raccontato che “nessuno si faceva avanti”.

Andrea ha infatti confidato a Gianluca Gazzoli che dopo la rottura con Montanari si è ritrovata nella situazione in cui era costretta a fare la prima mossa: “per un anno ci ho provato con molte persone, perchè avrei voluto una relazione, ma si spaventavano” ha raccontato. “Mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana l’ho invitato a casa. Gli ho detto di venirsi a prendere un caffè e lui ha acconsentito dicendomi ‘si però poi vado via, non ti preoccupare’. Sono stata io che gli ho chiesto di rimanere ma lui mi fa: ‘non sono un uomo oggetto’” ha continuato.

L’episodio ha scatenato l’ilarità non solo della stessa Andrea Delogu, che ora è legata sentimentalmente a Luigi Bruno (che ha presentato anche all’ex marito), ma anche del conduttore Gianluca Gazzoli.