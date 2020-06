Andrea Delogu stravolge La Vita in Diretta: 'I miei tatuaggi trasformeranno la Rai'

Dal 29 luglio il talk show pomeridiano La Vita in Diretta entrerà nella sua programmazione estiva e avrà una nuova, ruggente coppia di presentatori: a guidare la nave saranno infatti Andrea Delogu e Marcello Masi, che sostituiranno per tutta la durata del format estivo il collaudato duo di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Il portale Fanpage ha intervistato la nuova presentatrice che tra radio, Stracult e importanti collaborazioni con Renzo Arbore ha infine conquistato uno dei salotti più amati della Rai: "Diciamo che è obiettivamente una promozione", ha commentato la Delogu. "È un appuntamento quotidiano in cui, oltre a parlare di cose artistiche come quelle di cui mi sono occupata fino ad oggi andiamo a trattare la notizia, è oggettivamente una responsabilità."

"[Io e Marcello Masi] Stiamo provando a darci reciprocamente delle responsabilità un po' inattese per entrambi: lui non vede l'ora di parlare di spettacolo, argomento che io forse conosco di più e io non vedo l'ora di trattare temi informativi per dimostrare che sono capace", ha continuato.

Quando le viene chiesto che effetto pensa possano avere i suoi tatuaggi sul pubblico, se saranno ben accolti dal pubblico più adulto e se serviranno ad abbracciare un target più giovane risponde:

"Assolutamente sì, è così che mi presento. Credo il pubblico più ampio sia pronto a capire che il tatuaggio non fa il monaco. Io ho dei tatuaggi piuttosto evidenti, che non ostenterò né nasconderò: sono lì, la gente lo sa e questo non intacca la mia professionalità. Trovo bello che un contenitore così importante e pulito abbia una conduttrice leggermente più pop"

Nei prossimi mesi la Delogu arriverà anche nei cinema grazie a Divorzio a Las Vegas, prossima commedia tutta italiana diretta da Umberto Carteni e con Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, Marco Tognazzi, Grazia Schiavo e Luca Vecchi.