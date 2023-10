Andrea Giambruno via da Mediaset? La TV valuta le possibili violazioni del codice etico

Questa mattina, Giorgia Meloni ha annunciato la separazione da Andrea Giambruno dopo dieci anni di relazione. A quanto pare, però, i fuorionda mandati da Striscia La Notizia potrebbero costare al presentatore anche il posto di lavoro in Mediaset.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il Biscione starebbe valutando la fine del rapporto con Andrea Giambruno. Al momento però ancora non sarebbe stato deciso nulla dal momento che dalla messa in onda dei fuorionda è passato troppo poco tempo, ma le verifiche riguarderebbero la possibile violazione del codice etico aziendale che potrebbe portare ad una lettere di contestazione e quindi il coinvolgimento degli organi sindacali.

Nel frattempo, arrivata l’uffcializzazione della fine della relazione tra la Presidente del Consiglio e Giambruno, l’ideatore di Striscia La Notizia Antonio Ricci su Instagram ha rivolto un messaggio proprio a Meloni che secondo lui “un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere.”

I due fuorionda mostrati durante le puntate di Striscia La Notizia hanno avuto un eco importante nel nostro paese e sono entrati anche nella cronaca politica.