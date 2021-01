Andrea Roncato: 'Stefania Orlando mi ha abbandonato quando ero nel tunnel della droga'

Andrea Roncato, dopo aver attaccato Stefania Orlando nel corso di Live - Non è la D’Urso, ha deciso di tornare sulla questione, rivelando che la donna lo ha lasciato solo nel momento in cui ne aveva più bisogno e cioè quando era piombato nel tunnel della droga.

L'uomo vuole anche chiarire che la sua attuale moglie, non è in alcun modo colpevole delle critiche mosse dalla showgirl e anzi, spera che la Orlando possa lasciarla in pace una volta per tutte.

"Io non ho detto cose non vere, ho detto che la mia ex moglie se n’è andata con un altro e lo sanno tutti. Ho aggiunto che lo ha fatto perchè io non ero un bravo marito, come ho sempre detto in tutte le interviste. Poi non ero andato lì per parlare di questo, è la D’Urso che mi ha spiazzato domandandomelo".

Roncato stufo delle molte critiche ricevute ha poi aggiunto: "Che non ero fedele è falso, che per due anni ho abusato di droghe è vero ma ne sono uscito da solo con le mie forze e lo dissi già in tv nel 1999, non certo con l’aiuto di Stefania, che pensò bene di andarsene. Ma io ho sempre detto che era tutta colpa mia senza dire niente del suo menefreghismo. Ora però mi sono rotto le pal*e perché continua a dire che mia moglie è gelosa mentre non ha mai detto una sola parola contro Stefania. Basta! Inutile fare i santi, nessuno è santo".

Intanto il Grande Fratello Vip è stato nuovamente prolungato e ciò ha scatenato l'ira del popolo del web. In molti credono che sia inutile continuare ulteriormente il reality. Elisabetta Gregoraci ha abbandonato per questo la casa.