Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: 'Faceva solo televendite di materassi'

Dopo le dure accuse della scorsa settimana, Andrea Roncato torna nuovamente a parlare di Stefania Orlando, la showgirl che attualmente partecipa al reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip.

Dopo aver rivelato a Live non è la D'Urso di essere stato lasciato per un altro, ora in un commento su Instagram l'attore ha raccontato nuovi dettagli sulla loro relazione, e spera che presto o tardi la Orlando possa smetterla di tirare in ballo la sua famiglia.

"Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo", esordisce Roncato rispondendo ad un hater, "Mi dicono che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao".

La Orlando non ha sentito ancora le ultime dichiarazioni di Roncato. Probabilmente Alfonso Signorini le rivelerà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip che sembra sarà prolungato nuovamente.