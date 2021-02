Andrea Vianello e il dramma dell'ictus: 'Al risveglio non riuscivo più a parlare'

Adrea Vianello intervenuto come ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita. Il giornalista è stato infatti vittima di un violento ictus che lo ha costretto ad una lunga e complessa riabilitazione.

Per la completa ripresa è stato fondamentale l'apporto dei medici che non hanno mai abbandonato Vianello e la sua famiglia: "Nel libro che ho scritto lo chiamo il Piccolo Principe. Per me è una persona molto importante, siamo diventati poi amici. Stamattina gli ho mandato un messaggio per dirgli grazie ancora, anche se lui dice che sono stato bravo io. L'ictus è un evento, ne puoi uscire bene o male, però con la riabilitazione comunque migliori. In questa cosa bisogna metterci la grinta, bisogna farlo e non fermarsi, andare avanti fino in fondo. Veramente diventa una lotta ma lo si può fare grazie alle persone che ti aiutano in questa lotta e di cui si parla poco".

Il giornalista ha ammesso di essere stato molto fortunato in quanto l'ictus molto spesso non lascia scampo: "Sembra ieri, invece sono stati due anni difficili ma comunque belli. Certo, non vorrei tornare indietro, però sono stati due anni di lotta, di capire che serviva del tempo. Quando mi sono svegliato ho capito subito che la cosa più importante era che fossi vivo, anche perché sei consapevole che le cose possono andare molto male. Ho però avuto il problema delle parole, non riuscivo più a parlare. Questi 2 anni sono stati di resilienza, di lotta, di vita".

Nei giorni scorsi sono intervenuti ad Oggi è un altro giorno anche Lino Banfi che ha raccontato del suo profondo amore per sua moglie e Giulio Scarpati che ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare Un Medico in Famiglia.