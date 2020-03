Andrew Dabb, showrunner di Supernatural, ha twittato una pagina del copione finale

In una intervista alla showrunner di Supernatural abbiamo scoperto qualcosa in più sulla conclusione delle avventure di Sam e Dean Winchester. Adesso Andrew Dabb ha voluto mostrare ai numerosi fan della serie un breve passaggio del copione finale dello show.

Lo showruner ha rivelato ai numerosi appassionati della serie prodotta da The CW che la sceneggiatura della conclusione della serie è stata completata, ormai quindi è sempre più vicina la fine della storia dei due fratelli cacciatori di mostri. Inoltre ha voluto condividere sul suo account Twitter un messaggio, che potete trovare in calce alla notizia, in cui leggiamo le parole "Blackout. The End", gli ultimi secondi della fine della puntata.

I fan hanno subito risposto in massa al suo tweet, chiedendogli altre informazioni, oppure lamentandosi per la decisione di concludere le avventure dei personaggi interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki. Inoltre in molti hanno provato a decifrare la frase presente nella foto e tagliata a metà, ma per adesso nessuno è riuscito a capire quale sarà veramente l'ultima espressione della serie. In attesa di vedere la puntata vi segnaliamo questo annuncio su alcune importanti guest star in Supernatural 15.

Infine vi ricordiamo che la seconda parte della stagione andrà in onda a partire dal prossimo 16 marzo.