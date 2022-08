Andrew Garfield da oggi su Disney Plus: arriva In nome del cielo, erede di True Detective

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di In nome del cielo .

Per prepararvi alla visione, ecco 5 cose da sapere su In nome del cielo :

Da oggi 31 agosto arriva in esclusiva su Disney Plus all'interno di Star la nuova serie tv In nome del cielo , detective story prodotta da FX con protagonista Andrew Garfield , la star della saga di Spider-Man .

Altri contenuti per Under The Banner Of Heaven