Andrew Garfield potrebbe avere un ruolo in Cobra Kai? Parliamone!

E' uscita da pochi giorni su Netflix la quarta stagione di Cobra Kai, ma già si pensa al futuro della serie, che ormai quasi sicuramente andrà oltre la stagione 5. Dopo che Andrew Garfield si è dichiarato un grande fan della serie sequel di Karate Kid, si è molto discusso di un suo possibile ruolo nello show: ecco le ipotesi!

Che lo show sia un vero successo per Netflix è ormai assodato: Cobra Kai 4 ha superato The Witcher 2 nella sezione dedicata alle serie TV della top 10 globale di Netflix. Il successo tra i fan del franchise è tale che iniziano ad avvicendarsi le voci su un possibile nuovo film di Karate Kid, riprese anche da Ralph Macchio, lo storico interprete di Daniel LaRusso.

Quanto al futuro della serie Netflix, Cobra Kai 5 è stata annunciata ben prima del debutto della quarta season, ma le recenti dichiarazioni degli showrunner hanno confermato che ci sarà Cobra Kai 6: i creatori hanno infatti rivelato di essere già al lavoro sulle sceneggiature delle stagioni successive alla quinta.

E chissà che non si stia già lavorando al possibile ingresso nel cast di Cobra Kai di Andrew Garfield, di cui si parla da settimane: l'attore ha recentemente rivelato di essere un grande fan dello show Netflix e i produttori non escludono nessuna possibilità.

Ma quale ruolo potrebbe ricoprire Andrew Garfield in Cobra Kai? Stando a quanto hanno dichiarato gli showrunner, possiamo ipotizzare che l'attore potrebbe interpretare il ruolo di un sostenitore di Daniel LaRusso, in quanto si è sempre detto un fan del Miyagi-Do, ma il produttore esecutivo Josh Heald lo vedrebbe bene anche nei panni di "un magnate dell'industria tech”.

Non ci resta che aspettare per scoprire se le voci e le ipotesi si trasformeranno in realtà nelle prossime stagioni della serie Netflix Cobra Kai. E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Andrew Garfield in Cobra Kai? E in quale ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!