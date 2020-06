Andrew Lincoln: 5 curiosità sul volto di Rick Grimes in The Walking Dead

L'uscita di scena di Andrew Lincoln dalla serie è avvenuta a metà della nona stagione, ormai due anni fa, prima dell'annuncio ufficiale del suo ritorno nei panni di Rick Grimes nel primo film live-action di The Walking Dead, previsto addirittura per un'uscita in sala - anche se ora è tutto da vedere a causa delle problematica legata alla Pandemia.

Sul film le notizie scarseggiano, ma d'altronde non è neanche trapelata la data della messa in onda del season finale di The Walking Dead 10, il che significa che i fan della serie AMC sono in febbricitante attesa di notizie. Non possiamo purtroppo darvele noi, anche se vorremmo, il che ci porta però a voler alleviare l'attesa con un paio di curiosità proprio dedicata ad Andrew Lincoln, che resta ancora oggi un attore stimato a davvero amato dal pubblico di TWD.



Eccole:



1 - HA INIZIATO A RECITARE PER CONQUISTARE LE RAGAZZE: Il suo sogno adolescenziale non era quello della recitazione. Lincoln era infatti un provetto atleta di rugby, sport che ha poi deciso di mollare per provare a entrare come attore nella recita scolastica, un po' alla High School Musical. Inizialmente nemmeno per interesse verso la recitazione ma solo per conquistare le ragazze della sua scuola.



2 - COSA GLI MANCHEREBBE SE SCOPPIASSE UN'APOCALISSE ZOMBIE? Pensereste subito agli amici o familiari lontani, vero? E invece ad Andrew Lincoln mancherebbero terribilmente prosciutto e cappuccino, salato e dolce. I binomi della vita.



3 - JON BERNTHAL È TRA I SUOI AMICI PIÙ CARI AMICI e no, non si sono conosciuti durante le riprese. I due erano già amici prima di recitare fianco a fianco in The Walking Dead, serie per cui si sono presentati insieme ai provini. Sono piaciuto così tanto da essere i primi interpreti ad essere annunciati come regular.



4 - IL SUO VERO NOME NON È ANDREW LINCOLN: non è certo il primo attore a modificare il cognome per questioni artistiche. All'anagrafe, comunque, Lincoln si chiama ufficialmente Andrew James Clutterbuck. Il cognome d'arte lo ha preso dopo aver terminato gli studi alla Royal Academy of Dramatic Arts.



5 - È UN ECCELLENTE CUOCO: questo lo ha dichiarato lui ma anche gran parte del cast e della crew di The Walking Dead, spesso invitata a cena da Linconln nella sua casa ad Atlanta. Steven Yeun ricorda ancora il sapore dei suoi buonissimi spaghetti alla bolognese.