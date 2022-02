Andrew Lincoln, cosa ha fatto in questi anni l'attore di Rick Grimes in The Walking Dead?

L'uscita di scena di Rick Grimes da The Walking Dead era l'ultima cosa che gli spettatori, gli sceneggiatori e la produzione avrebbero voluto. Ma la decisione irremovibile del suo interprete, Andrew Lincoln, aveva alla base dei motivi familiari. Ora l'attore dovrebbe tornarsi a tornare nei film spin-off, ma cos'è successo nel frattempo?

Si preannuncia lunga e ricchissima di episodi quest’ultima stagione di The Walking Dead attualmente nel pieno della sua seconda parte e che ci farà aspettare ancora a lungo per la terza, quella con cui si chiuderà il gran finale (trovate tutto il calendario al link). E nel frattempo, con il clamoroso cliffhanger dell’ultima puntata da poco arrivata su Disney+, un altro blocco di episodi esordisce senza il volto più iconico di più di dieci anni di serie: Rick Grimes. Avevamo dovuto dire addio al suo personaggio, almeno momentaneamente, nel primo mid-term della nona stagione, nel quinto episodio intitolato Cosa c’è dopo, nel quale si era (apparentemente) sacrificato per salvare le comunità da un’orda di non morti.

L’uscita del personaggio non fu affatto voluta dalle scelte degli sceneggiatori o da delle problematiche sorte nel contratto, ma piuttosto da una richiesta molto specifica dell’attore: stare con la sua famiglia. Lincoln vive infatti nel Regno Unito con la moglie e i due figli piccoli, mentre la serie di TDW è sempre stata girata negli Stati Uniti, ad Atlanta – da dove parte poi il primo gruppo di superstiti – o nelle immediate vicinanze. E i lunghi periodi di riprese continuate per ogni stagione lo portavano spesso per metà o buona parte dell’anno lontano dalla sua famiglia. Da qui, la decisione di rinunciare almeno momentaneamente alla carriera, soprattutto per seguire i figli durante il principale periodo di crescita.

Ora, Lincoln ci ha lasciato nella puntata 9x05 andata in onda in USA il 4 novembre del 2018. Probabilmente mentre era impegnato sullo stesso set, era anche apparso a inizio anno nella prima puntata della quarta stagione di Fear The Walking Dead. Ma da lì, più niente. Come nel 2010 la sua filmografia si interrompe di netto per dieci lunghi anni, facendo spazio a TDW e poche altre comparsate, così avviene nel 2018: probabilmente ha rispettato la sua promessa, dedicandosi interamente alla famiglia, o quasi. Giacché due progetti è riuscito comunque a completarli. Nel 2020 ha preso parte – si noti, a Londra – all’adattamento teatrale di Jack Thorne del famosissimo racconto breve di Charles Dickens: A Christmas Carol.

Ma il ruolo più massiccio l’ha ottenuto per grande schermo, in un family drama uscito proprio l’anno scorso, a luglio, nelle sale italiane, preceduto dalla distribuzione su Netflix a gennaio 2021. Se ve lo foste persi, si tratta di Penguin Bloom, film ispirato alla storia vera di Sam Bloom, rimasta paralizzata e caduta in una grave depressione. Interpretata da Naomi Watts, solo il ritrovamento e l’accudimento di un cucciolo di gazza, oltre alle amorevoli cure del marito – appunto Andrew Lincoln – le riporteranno la serenità. Stando alle intenzioni della produzione di The Walking Dead, Lincoln dovrebbe tornare in un’intera trilogia cinematografica che ripercorrerà la sua vita dopo la scomparsa in quel maledetto fiume, quando verrà soccorso da Anne e portato in salvo da un elicottero del Civic Republic Military. Voi che aspettative avete sul finale di serie e sui film in arrivo? Ditecelo nei commenti!