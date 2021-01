Andrew Lincoln: quali serie TV guardare se avete amato il Rick Grimes di The Walking Dead

Andrew Lincoln ha lasciato The Walking Dead durante la nona stagione dello show nel 2019. Interpretando l’iconico sceriffo Rick Grimes è entrato nel cuore di molti telespettatori, ecco quali serie guardare in attesa dell'uscita dei film che spiegheranno il suo destino.

Strike Back

Basato sul romanzo omonimo dell'ex ufficiale della SAS britannica Chris Ryan, questa serie segue le gesta di due ex militari nel presente, legati da una tragedia accaduta nel loro passato. John Porter, interpretato da Richard Armitage, è un ex sergente della SAS e Hugh Collinson, interpretato da Lincoln, è un ex agente dell'MI6.

Cime tempestose

Questa serie britannica del 2009 in due parti basata sull'omonimo romanzo di Emily Bronte ha avuto come protagonisti Tom Hardy e Charlotte Riley nei panni degli amanti Heathcliff e Catherine. Lincoln interpretava Edgar Linton, un uomo che lottava per conquistare il cuore di Charlotte, che era l'esatto opposto di Heathcliff: istruito, ricco e raffinato.

This Life

La serie del 2007 segue un gruppo di giovani avvocati ventenni tirocinanti che condividono un appartamento affollato mentre cercano di avviare una carriera negli uffici di un prestigioso studio legale londinese.

Teachers

La sitcom televisiva britannica è durata quattro stagioni ed è durata dal 2001 al 2003 e Lincoln ha avuto un ruolo da protagonista nei panni di Simon Casey, un insegnante in prova in una scuola che si fonde con un'altra. Lo show ha ricevuto molte nomination per le sue prime tre stagioni e ha persino portato a una versione americana di breve durata nel 2006.

Afterlife – Oltre la vita

Questa serie è incentrata su Robert Bridge (Lincoln), un professore universitario che continua a trovarsi nel mezzo di eventi soprannaturali anche se è scettico sulla reale esistenza di tali fenomeni.



