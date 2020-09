Andrew Lincoln, la star di The Walking Dead in Creepshow 2? Ecco cosa è successo

La star di The Walking Dead, Andrew Lincoln, avrebbe dovuto interpretare un piccolo ruolo nella seconda stagione di Creepshow. Lincoln si stava per incontrare con il produttore Greg Nicotero ma la collaborazione non si è mai concretizzata, nonostante la produzione della seconda stagione sia stata ritardata a causa del Coronavirus.

Con la terza stagione di Creepshow già confermata in realtà non è certo utopia immaginare la presenza di Andrew Lincoln in futuro ma la seconda stagione certamente non lo avrà tra i membri del cast.

Collider ha rivelato che Greg Nicotero ha confermato l'intenzione iniziale d'inserire Lincoln nello show, lo stesso attore ha ribadito:"Questo è vero, è proprio vero. Ne ha avuto uno fantastico [un piano]. E stavo anche pensando di salire sull'aereo perché stanno girando ad Atlanta". Probabilmente lo slittamento della produzione e i tempi della lavorazione non hanno fatto si che l'ingresso di Lincoln nel cast si ufficializzasse.



La nuova stagione di Creepshow doveva entrare in produzione lo scorso marzo, prima che s'interrompesse a causa del Coronavirus. Fortunatamente Shudder ha annunciato all'inizio del mese che la produzione era finalmente ripresa in vista di una première nel 2021.

"Non sono mai stato così felice di mettermi dietro la macchina da presa come lo sono oggi. Dopo aver mandato all'aria la nostra data per le riprese a marzo per poco più di 48 ore, la seconda stagione di Creepshow prende il via mentre le telecamere ripartono. Il cast e la troupe hanno un livello di eccitazione ed entusiasmo che non avevo mai visto prima ed è stimolante. Molti di noi nel settore dell'intrattenimento hanno atteso il giorno in cui potevamo tornare a fare il nostro meglio: divertirci insieme creando mondi nuovi, nuove avventure e nuove emozioni".

Nonostante abbia abbandonato poi la serie, Andrew Lincoln voleva lasciare The Walking Dead molto prima.