Andrew Lincoln, da The Walking Dead a Canto di Natale: la star di Rick sarà Scrooge!

In attesa del film su Rick Grimes, i fan di Andrew Lincoln possono vedere il protagonista di The Walking Dead in un ruolo completamente diverso rispetto all'apocalisse zombie targata AMC. L'attore interpreterà infatti Ebenezer Scrooge, il celebre avaro del Canto di Natale (A Christmas Carol), in una performance in live streaming.

Questa nuova versione del classico racconto di Charles Dickens sarà all'Old Vic Theatre dal 12 dicembre alla vigilia di Natale. L'adattamento è a cura di Jack Thorne, mentre la regia è di Matthew Warchus, che ha già diretto musical tratti da Ghost e da Matilda.

Il cast di A Christmas Carol comprende anche John Dagleish nel ruolo di Bob Cratchit, Maria Omakinwa nel ruolo della signora Cratchit, Gloria Obianyo nel ruolo di Belle, McFadyen nel ruolo del fantasma del Natale passato, Michael Rouse nel ruolo di Marley e Samuel Townsend nel ruolo del giovane Ebenezer.

L'adattamento di Jack Thorne viene rappresentato all'Old Vic dal 2017, e lo scorso anno ha debuttato anche a Broadway. Andrew Lincoln sarà anche ospite di un episodio di Old Vic: In Conversation, in programma il 17 dicembre, in cui discuterà con il conduttore Dermot O'Leary anche degli effetti della pandemia e del distanziamento sociale sul mondo dello spettacolo.

