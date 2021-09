Andrew Lincoln, da The Walking Dead alla nuova serie Netflix di Guillermo del Toro

Andrew Lincoln, star di The Walking Dead, è tra gli attori che comporranno il cast della nuova serie horror prodotta da Guillermo del Toro e distribuita da Netflix. La serie sarà antologica ed è intitolata Cabinet of Curiosities. L'interprete di Rick Grimes sarà parte di un episodio scritto e diretto da Jennifer Kent (Babadook).

Insieme a Lincoln nel cast dell'episodio troveremo anche Essie Davis (The Babadook) e Hannah Galway (Sex/Life), con il soggetto firmato dallo stesso del Toro. Precedentemente intitolata Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, Cabinet of Curiosities è una "collezione di storie di genere che intendono sfidare il tradizionale racconto horror", secondo quanto descritto nel comunicato stampa di Netflix.

"Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o all'inquietante, questi otto sofisticati e sinistri racconti (inclusi due lavori originali di del Toro) saranno portati alla luce da un team di scrittori e registi scelti personalmente da del Toro".

Nel resto del cast degli episodi ci saranno anche il Premio Oscar F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom), e Luke Roberts (Ransom) che appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (The Dark Knight) e diretto da David Prior (The Empty Man).

Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead), e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) saranno nell'episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basato su una storia originale di Guillermo del Toro) e diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

Crispin Glover (River’s Edge) e Ben Barnes (Shadow and Bone) saranno nell'episodio scritto da Lee Patterson (Curve) (basato su un racconto di H.P. Lovecraft) e diretto da Keith Thomas (Firestarter).

Peter Weller (Star Trek Into Darkness) sarà protagonista dell'episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), anche autore della sceneggiatura con Aaron Stewart-Ahn.

Mika Watkins (Origin) ha scritto un episodio (basato su un racconto di H.P. Lovecraft) diretto da Catherine Hardwicke (Twilight); con il cast da annunciare.

David Hewlett (See) è nell'epiosdio scritto (basato su un racconto di Henry Kuttner) e diretto da Vincenzo Natali (Hannibal).

Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) è autore dell'episodio (basato su un racconto del fumettista Emily Carroll) diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) con il cast che deve ancora essere confermato.

Guillermo del Toro tornerà alla regia con il film Nightmare Alley che a quanto pare sarà vietato ai minori.