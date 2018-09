Andrew Lincoln voleva già abbandonare The Walking Dead durante l'ottava stagione

La notizia della dipartita di Andrew Lincoln da The Walking Dead è sulla bocca di tutti da mesi, ma a quanto pare l'attore noto per il ruolo di Rick Grimes aveva in mente di lasciare lo show durante l'ottava stagione, ritenendo che il suo percorso fosse pronto per una degna conclusione.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni concesse ai microfoni di Entertainment Weekly: "Ne avevo parlato a lungo con Scott Gimple già durante le riprese della quarta stagione. Abbiamo trascorso tanti momenti assieme e c'era molta alchimia tra noi, soprattutto perché eravamo consapevoli che lo show sarebbe diventato sempre più grande e che bisognava mantenere un certo registro qualitativo. Ero convinto che otto fosse il numero perfetto e che si potesse chiudere il capitolo riguardante Rick."

L'attore ha poi detto di aver avuto un grande ripensamento durante il San Diego Comic-Con dello scorso anno, soprattutto per via dei grandi legami stabiliti con gli altri colleghi sul set dello show: "Non mi sentivo ancora pronto. Avevo Norman, Danai, Jeffrey, Greg Nicotero e tutti gli splendidi amici che avevo imparato a conoscere nel corso degli anni. Ho voluto attendere un altro po' per essere più forte dal punto di vista psicologico."

Andrew Lincoln è stato un pilastro di The Walking Dead, essendo apparso sin dal primo episodio andato in onda nel 2010. La nona stagione sarà l'ultima per noi e, sebbene non si sappia ancora in che modo verrà giustificata la sua uscita di scena, l'attore ha espresso il desiderio di ritornare nelle vesti di regista, magari per un episodio della decima.

Vi ricordiamo che il nuovo arco narrativo dello show targato AMC debutterà il 7 ottobre. Secondo la nuova showrunner Angela Kang ci sarà un ritorno alle origini e verranno raccontate storie grandiose, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili.