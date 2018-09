Andrew Lincoln vuole tornare in The Walking Dead come regista nella decima stagione

La nona stagione di The Walking Dead sarà l'ultima per Andrew Lincoln, che smetterà di interpretare Rick Grames dopo quasi dieci anni. L'attore però non ha intenzione di allontanarsi definitivamente dalla serie.

Membro del cast sin dal primo episodio uscito nel 2010, Lincoln tornerà sul set della nona stagione prima che la produzione sia conclusa definitivamente, e per quanto riguarda la stagione successiva si cimenterà con la macchina da presa.

"Tornerò" ha detto Lincoln parlando con Entertainment Weekly. "Farò ritorno per seguire un regista, e la mia intenzione per il prossimo anno è quella di dirigere.

Non è la prima volta che un membro del cast dello show viene impiegato dietro la macchina da presa. Recentemente Colman Domingo, interprete di Victor Strand in Fear the Walking Dead, ha diretto l'episodio 4x12. Nella nona stagione, invece, Michael Cudlitz di The Walking Dead è ritornato sul set per seguire un regista e poi dirigere in prima persona l'episodio 9x07.

In All Out War, puntata conclusiva della scorsa stagione, la morte del figlio Carl portò Rick e il suo gruppo di sopravvisuti a combattere contro i Saviors e il loro folle leader Negan per la creazione di un mondo migliore. Avendo battuto Negan e prendendo la decisione di lasciarlo in vita, Rick confermò i valori del suo defunto figlio ma allo stesso tempo, creò conflitti all'interno del suo gruppo.

La nuova showrunner Angela Kang ha dichiarato che verrà dato ampio spazio ai salti temporali e che saranno raccontate storie grandiose, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili. Farà ritorno anche Jon Bernthal nei panni di Shane Walsh, molto probabilmente in qualche forma di flashback.

La nona stagione di The Walking Dead debutterà il 7 ottobre su AMC.