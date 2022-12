Andrew Tate arrestato per stupro e traffico di umani... grazie a Greta Thunberg?

Personaggio controverso e impresentabile da anni, ex kickboxer ora podcaster dalle esplicite posizioni misogine, Andrew Tate è stato arrestato in Romania dopo un'irruzione con accuse di stupro, traffico di esseri umani e associazione a delinquere per lo sfruttamento della prostituzione. Ma cosa c'entra Greta Thunberg in tutto questo?

Se siete degli spettatori compulsivi di reel su Instagram, molto probabilmente vi sarete imbattuti in almeno un video di Andrew Tate, in cui procede spiegando le sue (discutibilissime) posizioni sulla rape culture e l’emancipazione femminile. Posizioni definite “misogine” (o peggio) a più riprese, che gli sono costate diverse espulsioni da palcoscenici dell’intrattenimento, non ultimo una controversa edizione del Grande Fratello. Per farvi capire, una delle sue uscite meno gravi fu quando insultò gli spettatori di Dragon Ball. Ma se questa situazione dovesse evolversi, metterebbe in luce risvolti ben più inquietanti.

Nelle ultime ore, numerose testate in tutto il mondo stanno creando un’associazione non del tutto immediata fra un post di Greta Thunberg e l’arresto di Andrew Tate. Il blogger si trova attualmente in stato di fermo in Romania, assieme al fratello Tristan Tate, dopo una lunga investigazione che ha portato a un’irruzione nella sua proprietà di Bucarest e ad accuse formali per stupro, traffico di esseri umani e associazione a delinquere ai fini di sfruttamento sessuale.

I pubblici ministeri a capo del caso affermano che i sospetti "sembrano aver creato un gruppo criminale organizzato con lo scopo di reclutare, alloggiare e sfruttare alcune donne costringendole a creare contenuti pornografici destinati a essere visti su siti Web specializzati a pagamento". I due fratelli Tate dovrebbero essere tradotti presso il DIICOT (Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism), per essere interrogati. Ad aprile, due donne hanno denunciato di essere state trattenute con la forza dai Tate in una villa adibita per riprese di natura sessuale.

Ma quale il nesso, allora, con Greta Thunberg? Semplicemente, proprio nelle ore in concomitanza all’arresto, Tate era già virale sui social (ancora ignari) per uno scambio sarcastico avuto con Greta Thunberg via Twitter. Lui l’aveva taggata in una foto della sua supercar scattata in Romania, vantandosi del suo restante parco auto e di quanto inquinasse. E lei gli aveva risposto: “Sì, per favore illuminami. Scrivimi a smalldickenergy@getalife.com”. Lui le ha risposto con un video in cui appariva il cartone di una pizzeria che ha sede in Romania. Questo ha permesso alle autorità di confermare la sua presenza nel Paese e di arrestarlo. Greta, alla notizia dell’arresto: “Questo è quello che succede quando non riciclate le scatole della pizza”. Trovate i tweet in calce all'articolo.