Andrzej Sapkowski rivela il racconto che più vorrebbe vedere adattato in The Witcher

Andrzej Sapkowski attende pazientemente l'arrivo di The Witcher su Netflix, ma nel frattempo si diverte a fare due chiacchiere con la showrunner Lauren Hissrich e a scegliere il racconto che preferirebbe vedere adattato in tv.

Uno degli account ufficiali di Netflix ha pubblicato su Twitter un segmento con protagonisti Andrzej Sapkowski e Lauren Hissrich, rispettivamente l'autore della saga cartacea e la creatrice della serie tv di The Witcher.



I due hanno parlato dei libri e dello show, andando a toccare diversi argomenti: da come è nata l'ispirazione per la saga di The Witcher nella mente di Sapkowski, a cosa ne ha pensato l'autore della sua visita sul set dello show e le sue eventuali preoccupazioni riguardo all'adattamento: "Non sono preoccupato. So perfettamente, essendo anziano e poco in forma, che non si può giudicare la zuppa basandosi solo sugli ingredienti" commenta Sapkowski.



E quando la Hissrich chiede allo scrittore qual è la storia di The Last Wish (il primo libro in ordine cronologico della saga) e Sword of Destiny (il secondo) che vorrebbe maggiormente vedere adattata sullo schermo, Sapkowski afferma "Praticamente mi stai chiedendo quale delle mie figlie è più bella. Ma sono tutte belle! Ma se dovessi scegliere, forse direi The Lesser Evil" indicando una delle storie preferite anche dalla Hissrich (e che con buone probabilità sarà presente nello show).



In The Lesser Evil, conosciamo il motivo per cui Geralt è stato soprannominato The Butcher of Blaviken (il Macellaio di Blaviken).



La prima stagione di The Witcher sarà disponibile dal 20 dicembre su Netflix.