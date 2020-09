Andrzej Sapkowski oltre The Witcher: quali altri libri e racconti ha scritto l'autore?

È un momento d'oro per The Witcher, saga nata dalla penna di Andrzej Sapkowski, diventata prima un'acclamatissima serie di videogames, pubblicata da CD Projekt Red, e, successivamente, adattamento televisivo sulla piattaforma di streaming Netflix, ottenendo un incredibile successo: in alcuni paesi, The Witcher è stata la serie più vista del 2019.

L'autore polacco, noto per le sue uscite molto particolari, e addirittura sembra paradossale ma Sapkowski ha dovuto farsi convincere per realizzare la serie di The Witcher. Ma la sua carriera non si ferma di certo a raccontare le storie dello strigo più amato al mondo. Anche se meno conosciuti all'infuori della Polonia, l'autore ha scritto diversi romanzi e testi di alto livello, che ne hanno confermato la bravura e il gusto. Vediamo insieme alcuni esempi.

Uscito tre anni dopo la pubblicazione di quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo romanzo dedicato alla storia di Geralt di Rivia, La Signora del Lago (salvo poi l'uscita nel 2013 de La Stagione delle Tempeste), Narrenturm, pubblicato nel 2002, è il primo libro di quella che viene chiamata la Trilogia Hussita, serie di romanzi storici dedicati alle crociate contro gli Hussiti, avvenute in Boemia tra il 1419 e il 1434. Il protagonista della trilogia è Reinmar von Bielau, un dottore dotato di poteri magici, che lavora come spia per gli Hussiti, che si definisce orgogliosamente slesiano e non ceco. La trilogia viene completata da Boży Bojownicy (La Guerra degli Dei) del 2004, e Lux Perpetua del 2006. Purtroppo, la trilogia ancora non è stata tradotta in italiano, ma attendiamo fiduciosi di avere tra le mani questi romanzi, accolti molto favorevolmente all'estero.

Di ben diversa fortuna, nel nostro paese, la pubblicazione di La strada senza ritorno, uscito nel 2017, la cui edizione in Italia è stata curata dalla casa editrice Nord. Questa raccolta antologica di dieci racconti (dei quali solamente uno è legato alla storia di Geralt di Rivia), che ripercorrono tutta la carriera dell'autore, stupisce per la varietà di tematiche, per le atmosfere cupe e per la capacità di coinvolgere il lettore con una commistione di horror, fantasy e persino fantascienza. Il libro ha ricevuto numerose recensioni positive da pubblico e critica.

E mentre una nuova edizione dei romanzi di The Witcher ha ottenuto un restyling grafico, rimaniamo in attesa di immergerci di nuovo nei fantastici mondi scritti da Sapkowski, in una traduzione di qualche suo vecchio scritto, o con qualcosa di totalmente nuovo.